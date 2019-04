In cinque per due posti. Le corsie laterali difensive sono state una continua altalena in casa Bari. La regola degli under ha spinto Giovanni Cornacchini a collocare proprio nella posizione di terzini due dei quattro giovani imposti dal regolamento. Non c’è stata, tuttavia, una coppia in grado di conquistare il posto fisso in tale posizione. Nicola Aloisi, Edoardo Bianchi, Nicola Turi, Cosimo Nannini e Giacomo Quagliata: ecco il quintetto che, ogni settimana, partecipa al ballottaggio per coprire le fasce della retroguardia. Ognuno ha avuto il suo periodo di gloria, una striscia positiva che, però, non è durata per sempre. I primi due prescelti sono stati Aloisi e Luigi D’Ignazio: un tandem proposto a braccetto nelle prime cinque giornate. L’infortunio di Aloisi, poi, ha mutato lo scenario: all’epoca, infatti, l’unico sostituto di ruolo del 19enne marchigiano era Nicola Turi, il solo barese nella rosa biancorossa. Essendo un classe ‘98, l’utilizzo di Turi ha spinto fuori dall’undici titolare D’Ignazio (si può utilizzare un solo nato in tale anno), al punto che il laterale napoletano è stato ceduto nel mercato invernale, passando alla Sambenedettese, totalizzando nel complesso appena sei presenze, una rete e 424’ in campo. Sulla sinistra, così, è cominciata l’epopea di Cosimo Nannini, attualmente il più utilizzato tra i giovani laterali. Il ventenne arrivato dal Prato vanta 22 presenze, un gol e ben 1.351’. Il mercato andato in scena tra dicembre e gennaio, tuttavia, ha cambiato ulteriormente gli scenari. Perché il club ha acquistato prima Bianchi, classe ‘99, proveniente dalla nobile Primavera del Torino, poi Quagliata, millenial proveniente dal Latina, anche se di proprietà della Pro Vercelli. Non hanno impiegato molto i due nuovi a conquistarsi spazio: Bianchi ha esordito a Portici ed ha trovato una maglia da titolare fin dalla successiva gara interna con il Troina. Da allora, è andato in scena un’alternanza continua con Aloisi, nel frattempo rientrato dal lungo stop per un intoppo muscolare. Turi, così, è finito nel dimenticatoio, fermandosi ad 11’ presenze e 742’. Attualmente, invece, Aloisi conta 16 gettoni e 1.246’, senza aver mai segnato. Pure Bianchi non ha mai assaporato la gioia della rete, ma in tre mesi è già arrivato ad undici apparizioni e 655’. In particolare, negli ultimi sette incontri, l’ex granata ne ha disputati sei da titolare, a fronte dell’unica volta in cui è stato scelto Aloisi. Quagliata, infine, ha esordito il 13 gennaio nella trasferta con la Sancataldese e dalla sfida con l’Igea Virtus è pressoché intoccabile accumulando già dieci presenze e 774’. I numeri, quindi, certificano che una vera gerarchia non si è creata e probabilmente l’alternanza proseguirà fino a fine stagione. Uno scorcio che i cinque ragazzi cercheranno di sfruttare al meglio per ipotecare un futuro dorato: che sia il prolungamento dell’avventura in biancorosso oppure una nuova avventura altrove.