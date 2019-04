Il Presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, intervistato dai giornalisti di Dazn nel documentario “Bari, la rinascita”, preparato per la festa promozione in serie C, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla scelta di acquisire il club pugliese: “Dopo il fallimento del vecchio Bari, si è presentata la possibilità di acquisire il club. La decisione definitiva è stata presa in base al bacino d’utenza, come successe anche per il Napoli. Bari è un bellissimo “brand”. Cornacchini è stato bravo, in poco tempo è riuscito ad amalgamare un gruppo che dopo poche settimane ha iniziato a giocare. Ha ottenuto diversi risultati utili consecutivi ed è stato in grado di tenere saldo il gruppo, e di trovare la giusta forza che ha portato il Bari al vertice del campionato da subito”.