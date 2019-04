La frenata c’è e si vede. La sconfitta con la Nocerina non può pregiudicare la promozione del Bari. Al limite, ne ritarderà soltanto il verdetto matematico. Forti delle otto lunghezze di vantaggio sull’inseguitrice Turris, appena cinque punti separano i biancorossi dal salto in serie C: un bottino esiguo, da rifinire nelle quattro giornate che chiuderanno la regular season. Non mancano, però, gli spunti di riflessione. Perché lo stop in Campania è stato conseguenza di una prestazione davvero scialba, senza guizzi ed occasioni degne di nota. Può capitare una giornata nera. Ma sarebbe superficiale non considerare una serie di campanelli d’allarme suonati nell’ultimo periodo. Soprattutto alla luce di un calendario non semplice, quantomeno nei prossimi 180’. Perché il Portici (di scena domenica prossima al San Nicola) viaggia ormai stabilmente in zona playoff. Dove è piombato a sorpresa pure il Troina (ospiterà i galletti giovedì 18) che, dalla zona retrocessione, è prepotentemente risalito grazie ad una serie utile di dieci risultati di fila. Più agevoli sulla carta sono gli scontri con il quasi retrocesso Rotonda (il 28 aprile in casa) e la trasferta di Roccella (i calabresi annaspano in zona playout) del 5 maggio. Anziché calcolare la data della festa, dunque, è meglio concentrarsi sui numeri che certificano un netto calo di rendimento da parte dei biancorossi. Rispetto al girone d’andata, tutti gli indici registrano un rallentamento. A cominciare dai punti realizzati. L’avvio di torneo fu bruciante: addirittura 33 furono i punti incassati nelle prime tredici giornate, alla media di 2,53 punti a partita. Un bottino suddiviso in dieci vittorie e tre pareggi, senza la macchia di una sconfitta. Dopo il giro di boa, nello stesso arco temporale, i punti all’attivo sono 23: la media scende ad 1,76 punti a partita e la ripartizione si configura in otto vittorie, due pareggi e tre ko, tutti subiti in trasferta. Logica conseguenza l’abbattimento dello score esterno: all’andata arrivarono 14 punti in sei match fuori casa (media 2,33 a gara con quattro successi e due pari), al ritorno, i punti lontano dalle mura amiche sono 10 in sette sfide (media 1,42 a match con tre affermazioni, un pari e tre rovesci). E ancora: all’andata i gol segnati fino a Bari-Nocerina sono stati 29 e la prima linea si fermò in una sola circostanza (contro la Turris). Da record il comportamento della difesa, bucata soltanto quattro volte, con Marfella imbattuto in nove scontri su 13. Al ritorno, le reti segnate sono appena diminuite (26, ma incide parecchio la cinquina rifilata all’Igea Virtus), ma l’attacco si è inceppato in tre confronti (contro Turris, Palmese e Nocerina). Netta, invece, la differenza delle reti subite: ben dieci, con la porta inviolata solo contro Messina, Igea Virtus, Locri e Palmese. Insomma, un ridimensionamento è avvenuto. Scontato che il Bari non potesse proseguire ad un ritmo forsennato: si avverte la stanchezza di una stagione che volge al termine, nonché lo stress di condurre il campionato in vetta fin dalla prima giornata. Contro la Nocerina si è anche sentita l’assenza di big quali Mattera, Simeri e Brienza, nonché di un altro potenziale titolare come Aloisi (il giovane Bianchi proprio non convince da terzino destro), sebbene la rosa di Cornacchini annoveri alternative di qualità in ogni reparto. Domenica, tuttavia, il tecnico dovrebbe ritrovare l’organico pressoché al completo: il solo Brienza resta in dubbio per una distrazione muscolare al polpaccio. La società, infine, chiama i tifosi a raccolta: gli sconti previsti per l’operazione «Gran Finale» saranno ampliati a tutti i sostenitori, in ogni punto vendita, senza bisogno dei coupon sottoscritti dagli abbonati.