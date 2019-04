Alla ricerca della serie C cambiando quasi mezza squadra. Muterà radicalmente volto il Bari che domenica sul campo di Angri cercherà il conforto della matematica sulla promozione, affrontando la Nocerina. Un match che i galletti disputeranno già conoscendo il risultato della Turris che insegue i pugliesi ad undici lunghezze di distacco. I corallini, infatti, giocheranno domani alle 16 in trasferta con il Gela: se dovessero pareggiare o perdere contro i siciliani, i galletti potranno blindare il primato centrando il blitz in Campania. Cornacchini, però, dovrà rinunciare agli squalificati Mattera, Aloisi e Simeri, nonché all’infortunato Brienza. Dagli uomini al modulo, dunque, scenderà in campo un altro Bari. Quasi certamente, infatti, il 4-2-3-1 scelto per esaltare le qualità da trequartista di Brienza, lascerà il posto al 4-3-3. Rispetto alla difesa schierata domenica scorsa contro il Gela, il reparto arretrato dovrebbe mutare addirittura per tre quarti. L’unico confermato sarà Cacioli: al suo fianco, si rivedrà dal primo minuto Di Cesare. Novità pure sulle fasce: Bianchi è il principale candidato a rilevare Aloisi sulla destra, mentre a sinistra Quagliata è pronto a riprendersi la maglia da titolare: Nannini ripartirà dalla panchina.

L’unico reparto che non varierà più di tanto sarà il centrocampo: Hamlili e Bolzoni comporranno la consueta diga in mediana. Uno dei principali dubbi riguarda chi completerà con loro la seconda linea: potrebbe essere Piovanello adattato nel ruolo di mezzala oppure sarà rilanciato Langella per rendere il centrocampo più compatto e propenso al recupero palla. In attacco, è scontata la presenza di Floriano e Neglia che agiranno da esterni offensivi. Difficile, infatti, che senza Brienza, Cornacchini confermi Neglia nella posizione di centravanti. Stavolta, quindi, si dovrebbe partire con un vero nove, da scegliere tra Pozzebon e Iadaresta. Il primo, in realtà, è sempre stato utilizzato quando Simeri ha accusato qualche acciacco. Tuttavia, il 30enne romano sta vivendo un periodo di appannamento e non trova il gol da ben 21 turni. Vive, in tal senso, un momento diametralmente opposto Iadaresta, puntualmente a segno negli ultimi tre incontri interni. L’impressione è che stavolta il gigante proveniente dal Latina sarà utilizzato fin dall’avvio e non come arma in corso d’opera Il 32enne campano è stato titolare appena due volte dal suo arrivo (a metà dicembre), ovvero nella doppia trasferta di Sancataldo e Cittanova: in tali occasioni non brillò, ma da allora ha trovato una migliore condizione ed è senz’altro più integrato nei meccanismi della squadra. Se le scelte di Cornacchini andranno in questa direzione, il Bari cambierà in ben quattro o cinque (se Langella dovesse essere preferito a Piovanello) undicesimi rispetto all’ultima esibizione. Tuttavia, più volte i galletti hanno dimostrato di digerire senza scossoni le rivoluzioni e di trarre giovamento da tutti gli elementi della rosa.