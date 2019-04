Al posto del teflon copertura con pannelli solari Stadio San Nicola, un'ipotesi interessante

Spunta una soluzione per sanare i tanti petali del San Nicola divelti da agenti atmosferici negli scorsi anni. Un’azienda barese ha presentato al Comune di Bari un progetto che prevede due possibilità: una copertura con materiali in plexigas oppure l’aggiunta di pannelli solari.

L’eventuale intervento sullo stadio, però, dovrà comunque essere disposto con bando comunale.

Le ipotesi delle nuove coperture dello stadio San Nicola hanno destato l’interesse dell’amministrazione comunale grazie soprattutto al minore costo prospettato rispetto al costoso materiale utilizzato in fase di costruzione dell’impianto. Per il plexiglass si parla di un costo dieci volte inferiore allo speciale teflon installato sopra le tribune dello stadio; per i pannelli solari il costo sarebbe quattro volte inferiore ma garantirebbe un recupero in termini di consumo di energia elettrica.