Il Bari, in ogni caso, non sarà la prima a festeggiare la promozione matematica: un’impresa riuscita al Lecco che domenica scorsa si è tolto la soddisfazione di raggiungere per primo l’obiettivo nell’intera serie D. I pugliesi, però, dovrebbero essere i prossimi eletti. Negli altri raggruppamenti, infatti, ogni situazione presenta svariate incertezze. Nel girone B, il Mantova ha un solo punto di vantaggio sul Como, stessa distanza tra l’Arzignano Valchiampo e l’Adriese nel girone C. Nel raggruppamento D, la Pergolettese vanta sei punti sul Modena, nel girone E la Pianese ha tre lunghezze sul Ponsacco, nell’F il Cesena conduce di due punti sul Matelica. Infine, nel gruppo G il Lanusei ha sette punti sul Trastevere, come il Picerno su Cerignola e Taranto nel girone H. Insomma, le altre compagini hanno ancora un po’ da battagliare.