Gela in crisi non si presenterà?Il Bari potrebbe vincere a tavolino

Sembra proprio che l’incrocio tra Bari e Gela sia un romanzo dall’esito incerto. Pugliesi e siciliani si dovrebbero incontrare domenica al san Nicola per la 29esima giornata del girone I di serie D. Tuttavia, il condizionale sull’effettiva disputa della gara al momento è imperante. Una realtà che sa tanto di deja vu. Già nella gara di andata, infatti, si registrarono eventi che tennero in sospeso fino all’ultimo la disputa della partita. All’epoca, lo scorso 25 novembre, fu la situazione dello stadio siciliano a creare incertezza. La società della provincia di Caltanissetta avrebbe voluto spostare la sede della sfida poiché, a causa di problemi di agibilità, l’impianto intitolato a «Vincenzo Presti» non può ospitare pubblico ed ovviamente il club avrebbe voluto evitare la disputa dello scontro a porte chiuse. Non solo. Pochi giorni prima del match, il terreno di gioco fu danneggiato da alcuni vandali e soltanto il pronto intervento del Comune fece in modo che la situazione fosse riportata alla normalità. L’incontro, quindi, si svolse effettivamente a Gela (a porte chiuse) ed il Bari si impose per 2-0, pur se in un’atmosfera decisamente surreale. Ebbene, quattro mesi dopo, i problemi si ripresentano, sebbene in forma differente. Il club siciliano, infatti, versa in gravi difficoltà economiche e la gestione è affidata ad un commissario straordinario. Al momento, mancherebbero quindi le risorse economiche per affrontare una trasferta impegnativa come quella di Bari. Così come sarebbero a forte rischio anche le prossime cinque giornate. Scontato che la società voglia terminare il torneo regolarmente. Arrendersi adesso significherebbe rischiare la radiazione e perdere il titolo sportivo. Una prospettiva che a Gela non si vuole considerare. Ragion per cui, la dirigenza siciliana ha comunque provato a predisporre ogni dettaglio per giocare la gara: è stato prenotato sia il volo per Bari, sia la sosta in un albergo alla periferia della città. Ma un via libera definitivo arriverà soltanto se saranno raccolti i fondi sufficienti che si stanno cercando attraverso piccole sponsorizzazioni di privati. Una fumata è attesa in ogni caso per oggi: in caso di rinuncia, la partita non avrà luogo e mercoledì prossimo, in occasione dei verdetti del giudice sportivo, sarebbe assegnata la vittoria a tavolino al Bari. Un’ipotesi drammatica che potrebbe essere scongiurate nelle prossime ore, sebbene, anche nell’eventualità in cui il Gela dovesse riuscire ad organizzare il viaggio per Bari, è probabile che la squadra ospite si presenti con alcune defezioni, determinate dall’addio di elementi non più disposti a tollerare questa precarietà.