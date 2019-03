Simeri, impulsivo e generoso La sua assenza non sarà leggera

Potrà commettere errori, a volte divorarsi occasioni gigantesche o persino incorrere in clamorose ingenuità. Come quella che domenica scorsa a Palmi gli è costata un’espulsione per proteste. Perché Simone Simeri è tanto impulsivo, quanto generoso. Oggi il centravanti napoletano conoscerà il suo destino sul piano disciplinare: certamente salterà almeno un turno (così come accadrà al terzino Giacomo Quagliata, anch’egli espulso in Calabria per gioco violento), ma il rischio è che il giudice sportivo gli infligga addirittura due turni di stop, qualora il referto dell’arbitro si riveli particolarmente severo. L’assenza del 25enne partenopeo, però, non sarà leggera. Lo provano i dati, innanzitutto. Il numero nove, infatti, è tra i tre biancorossi sempre presenti in campionato, unitamente al portiere Davide Marfella ed a Valerio Di Cesare. Una statistica non casuale perché Simeri è a tutti gli effetti un pilastro del Bari. Per il gioco biancorosso è il centravanti ideale tra i tre in organico: sempre in cerca della profondità, resistente sui contrasti, abile a dialogare con i compagni di reparto. E poco importa se talvolta si lascia prendere dalla frenesia. Perché con Simeri la manovra barese diventa logica e ficcante. Cosa che non sempre accade con altri interpreti. Domenica, però, toccherà ad uno tra Demiro Pozzebon e Pasquale Iadaresta agire da terminale offensivo dei galletti nella sfida al Gela. Curriculum alla mano, entrambi avrebbero tutte le carte in regola per non far rimpiangere il compagno. Il primo ha militato stabilmente tra serie B e C negli ultimi campionati, il secondo è il capocannoniere uscente della scorsa serie D (nel girone G). Tuttavia, sia il 30enne romano, sia il 32enne campano hanno faticato ad esprimere le loro qualità. Pozzebon, soprattutto nel girone di ritorno, ha avuto molteplici chance per nobilitare il suo torneo: Cornacchini lo ha schierato titolare ben cinque volte su undici. L’ex Catania, però, è parso in fase involutiva, persino rispetto ad un girone d’andata trascorso quasi sempre in panchina: impreciso nel gioco di sponda, assente in fase di conclusione, poco efficace negli scambi con i compagni. Il cosiddetto “lavoro sporco” non può bastare. Non può essere, peraltro, una coincidenza il fatto che, con lui in campo, il Bari abbia segnato appena due gol in cinque gare, addirittura mai concludendo il primo tempo in vantaggio. I galletti, invece, hanno dilagato quando ha lasciato il posto a Simeri trasformando in successi i provvisori pareggi con Marsala, Locri e Castrovillari, nonché in pari lo svantaggio con l’Acireale. Così come è davvero eccessivo un digiuno che si protrae da ben 20 giornate. Sul piano realizzativo, al momento è più ispirato Iadaresta, a segno nelle ultime due impegni interni (con Acireale e Castrovillari). Ragion per cui, non è da escludere che il gigante proveniente dal Latina sia in vantaggio su Pozzebon nella formazione da opporre ai siciliani. Se così fosse, Iadaresta ritroverebbe quella maglia da titolare indossata soltanto due volte, ovvero nelle trasferte con Sancataldese e Cittanovese. Circostanze in cui palesò qualche impaccio nella partecipazione al gioco pugliese. Se effettivamente toccherà a lui, dovrà dare di più. C’è, però, un’ipotesi intrigante: quella, cioè, che Pozzebon e Iadaresta siano lanciati insieme nella mischia. Potrebbero trovare giovamento dal far coppia, in un modulo (il 4-4-2) che forse meglio si addice alle loro peculiarità. Nei prossimi giorni, Cornacchini scioglierà le riserve. Ma una cosa è certa: se vogliono marchiare la promozione del Bari, questo è il momento di lasciare una traccia tangibile.