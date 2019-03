Nuovo episodio di insensata violenza, con vittime i tifosi del Bari di ritorno dalla trasferta di Palmi. Come scrive norbaonline.it "dopo l'aggressione subita sulla statale 106 di ritorno dalla trasferta di Cittanova, ieri si sono ripetuti incidenti a Chiatona, dove alcuni pullman che trasportavano tifosi biancorossi di ritorno da Palmi sono stati presi a sassate. Per fortuna non si lamentano danni alle persone, ma solo ai mezzi". L'attacco pare sia stato ancora una volta organizzato e messo in atto da alcuni pseudo tifosi e/o simpatizzanti del Taranto.