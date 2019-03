Sempre più leader, continuamente a caccia di nuovi primati. Il successo sul Castrovillari ha consentito al Bari di rinverdire statistiche da assoluto dominatore del girone I di serie D. Al primato in classifica con 65 punti, undici in più della Turris seconda, allo status di squadra con il maggior numero di vittorie (20 su 27 incontri disputati) e minor numero di sconfitte (2), ai numeri eccezionali di attacco (61 reti realizzate) e difesa (16 gol subiti), si è aggiunta una nuova curiosità. Con l’iscrizione di Hamlili e Liguori alla classifica marcatori, infatti, i biancorossi diventano la squadra con il maggior numero di calciatori a segno (17). Un nuovo primato da non dare assolutamente per scontato. Perché l’organico biancorosso, pur avendo coinvolto moltissimi interpreti alla fiera del gol, non era in testa in questa particolare graduatoria. Almeno fino a domenica scorsa. Quando la prima gioia del centrocampista italo-marocchino e dell’attaccante napoletano ha consentito di superare in volata Locri e Roccella che avevano mandato a bersaglio sedici elementi. Ovviamente il report tiene conto di chiunque abbia vestito le maglie delle compagini del girone I, anche di chi, nelle finestre di mercato di dicembre e gennaio, ha poi cambiato squadra. Nel Bari, ad esempio, vanno a referto pure D’Ignazio (poi passato alla Sambenedettese) e Bollino, rientrato alla Sicula Leonzio. Scorrendo tale classifica, è curioso scoprire che i primi posti (Bari escluso) spettano a compagini impelagate nella zona bassa. Spiccano, ad esempio, i 15 marcatori del Rotonda, i 14 di Messina e Sancataldese, i 13 dell’Igea Virtus (appaiata alla Cittanovese e al Gela) fanalino di coda. La squadra con il minor numero di marcatori nel raggruppamento è il Portici (9), così come non vanta un numero alto di calciatori a segno la Turris (11), sebbene i corallini esibiscano Fabio Longo, re della classifica marcatori con 17 bersagli, 20 stagionali comprendendo pure la Coppa Italia. A proposito della graduatoria tra i bomber, il cannoniere del Bari resta Floriano a quota 12: data la prolificità di Longo, sarà difficile per l’esterno offensivo biancorosso insidiarlo, ma considerando pure le dieci reti di Simeri, le nove di Neglia, le tre di Pozzebon, i due gol di Brienza e Iadaresta e l’acuto di Liguori, emerge che il reparto avanzato dei galletti ha comunque recitato a puntino lo spartito, con 39 segnature complessive. A sorpresa, trascinata dalla straordinaria vena di Di Cesare, segue la difesa con undici gol, mentre dal centrocampo ha dato un contributo di nove bersagli, con gli under Piovanello e Langella sugli scudi, autori di tre reti a testa. Restano soltanto in cinque a non aver ancora assaporato l’emozione più dolce. Un solo over, Feola, nonché quattro under: Aloisi, Bianchi, Turi e Quagliata. Ma con sette giornate ancora a disposizione, chissà...