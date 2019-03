Cornacchini benedice il successo"Così le vittorie sono più gustose"

«È stato un match complicato: è stato importante venirne a capo». Giovanni Cornacchini benedice così il successo del suo Bari sul Castrovillari. Un match che i biancorossi hanno risolto sui titoli di coda, dopo aver incassato il pareggio al gol di Hamlili su un rigore parso molto dubbio e aver sprecato un penalty con Simeri nella ripresa. Determinante il colpo quasi fortuito di Liguori, prima che Iadaresta chiudesse il conto all’ultimo secondo. «Per quanto si era visto in campo, la parità che si era creata non mi sembrava giusta. Così come ho avuto occasione di rivedere il rigore concesso al Castrovillari e mi pare che proprio non ci fosse. Abbiamo, però, voluto fortemente il risultato e l’abbiamo inseguito anche con un assetto iper offensivo che ha visto Brienza centrocampista puro, Liguori e Neglia esterni, Simeri e Iadaresta di punta. Abbiamo potuto osare così perché in fondo loro stavano badando solo a mantenere il punteggio, sebbene in questi casi occorre pure stare attenti a non incassare una beffa. Il traguardo è sempre più vicino, ma non faccio calcoli e non so quanti punti servano: continuo a pensare ad una gara per volta». Ha destato stupore la scelta di mandare Simeri sul dischetto nonostante in campo ci fosse uno specialista come Brienza. «I nostri rigoristi - spiega Cornacchini - sono Brienza, Simeri, Pozzebon e Floriano. Non c’è una gerarchia: calcia chi se la sente. Le scelte sulla formazione iniziale? Ho optato per Pozzebon perché Simeri ha accusato un colpo alla coscia che fatica a riassorbirsi. Mi rendo conto che quando c’è Brienza occorre una punta più abile ad attaccare la profondità rispetto alle differenti caratteristiche di Demiro, ma stavolta non potevo fare diversamente. Mi dispiace, piuttosto, per l’ammonizione di Hamlili che sarà squalificato: ero pronto a sostituirlo e se il cambio fosse avvenuto qualche attimo prima non lo avrei perso per la trasferta di Palmi. Sette gare al termine del torneo: con undici punti di vantaggio sulla Turris, il maggiore impegno sarà mantenere alta la concentrazione. «Ora occorre evitare gli eventuali cali di tensione», ammette Cornacchini.