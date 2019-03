Sabato torna in edicola "Il Biancorosso"approfondimenti, curiosità e interviste

Torna sabato, domani, in edicola il magazine Il Biancorosso. Come al solito approfondimenti, interviste e curiosità sulla squadra allenata da Crornacchini. Si comincia con la "torre" Iadaresta: sarà lui l'uomo decisivo in questa volata finale del campionato? E poi, Samuele Neglia a 360° gradi. All'esterno d'attacco mancano un paio di esami per laurearsi in psicologia e ci spiega tutto, ma proprio tutto, sui suoi tatuaggi. I gemelli Caradonna sono i protagonisti del focus sul calcio giovanile, mentre il viaggio tra i club dei tifosi sparsi per il mondo ci porta in Lussemburgo. Gigi Cavone, giornalista Rai, ci racconta la sua passione per il Bari mentre Antonella Poliseno ci svela il... segreto delle esternazioni di Collovati (ricordate? Di calcio non possono parlare le donne). Ancora, lo storico Antonucci descrive le prodezze dell'attaccante ungherese Voros. E Nicola Palmiotto ci porta indietro nel tempo con Valentino Mazzola e l'estate del 1947 in riva al mare di Giovinazzo: oggi al giocatore del grande Torino, che arrivò ad un passo dall'indossare la maglia del Bari, vogliono dedicare uno scoglio a Cala Ponte. Insomma, un altro numero da non perdere.