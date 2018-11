Castrovillari - Bari: segui la diretta

A Castrovillari, il Bari gioca il turno infrasettimanale valido per la decima giornata del gruppo I del campionato di serie D. Partita molto tesa e non ricca di occasioni. Il Bari è passato in vantaggio al termine del primo tempo con Neglia, bravo a scattare sul filo del fuorigioco, superare il portiere (anche grazie ad un rimpallo) ed insaccare nella porta sguarnita. Biancorossi al tiro un paio di volte con Simeri, disinnescato dal portiere avversario. Al 2' della ripresa, però, papera di Cacioli che prima non controlla un pallone facile, poi commette fallo da rigore su Enin. Dal dischetto, Gallon realizza la rete del pareggio. I biancorossi hanno inserito Floriano per Simeri, Nannini per D'Ignazio e Feola per Langella. Floriano ha anche reclamato per un fallo da rigore, ma l'arbitro ha ammonito l'attaccante biancorosso per simulazione.