Bari, domani le sanzioni a Pozzebon e Mattera

Il Bari dovrà fronteggiare alcune defezioni in vista del match di domenica prossima contro il Città di Messina. Oltre gli infortuni del secondo portiere Siaoulys e del terzino destro Aloisi, il tecnico Giovanni Cornacchini non avrà a disposizione pure il difensore Giuseppe Mattera e l'attaccante Demiro Pozzebon. Entrambi sono stati espulsi contro l'Acireale e saranno squalificati. Ma mentre il primo sarà certamente fermato per un solo turno (ha rimediato il rosso per un fallo di gioco, valutato da ultimo uomo), la punta rischia una sanzione maggiore avendo incassato l'espulsione per gioco violento. Sul piano disciplinare, inoltre, entrerà in diffida Zaccaria Hamlili, giunto alla quarta ammonizione. Da valutare, inoltre, le eventuali decisioni che riguarderanno la tifoserie barese, in seguito ai tafferugli verificatisi domenica scorsa a Messina, al momento dell'imbarco sul traghetto per rientrare a casa. I razzi lanciati all'indirizzo delle forze dell'ordine e la situazione di disagio causata si uniscono agli incidenti già avvenuti lo scorso sette ottobre tra un gruppo di baresi (di ritorno dalla trasferta con l'Igea Virtus a Barcellona Pozzo di Gotto) ed alcuni supporter del Messina. Tra le possibili conseguenze, il divieto permanente di trasferta per l'intero torneo.