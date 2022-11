Lecce, Adriana Poli Bortone non molla e punta a riunire il centrodestra

LECCE - Esce da una commissione e entra nell’altra, si studia pacchi e pacchi di determine e delibere, non molla nemmeno di un millimetro malgrado se lo possa ampiamente permettere, avendo – tra le tante altre cose – portato il Movimento Sociale Italiano a far parte con una donna - lei appunto, ministro dell’Agricoltura - per la prima volta del Consiglio dei Ministri nel 1994, con Silvio Berlusconi premier.

«Come consigliere comunale della Fiamma Tricolore – dice Adriana Poli Bortone, 79 anni ben portati, cinque legislature al Parlamento italiano e due a quello europeo, nove anni da sindaco del capoluogo salentino – ho diritto a partecipare a tutte le commissioni consiliari e così faccio, in rispetto del mandato ricevuto dagli elettori».

Nel 2019, la storica signora della destra leccese si candidò a sindaco con il suo movimento Io Sud e tre altre liste, sfiorando il 10%, in piena e rovente polemica con le altre forze di centrodestra, divisioni nelle quali la sinistra si infilò, portando Carlo Salvemini a Palazzo Carafa. E ora?

«Ora siamo uniti e compatti» dice la Poli prendendo un caffè con la Gazzetta da Alvino, tempio dei pasticciotti leccesi, in una piazza Sant’Oronzo solcata da alcuni tifosi dell’Atalanta che ammirano le meraviglie del barocco dopo aver ammirato le prodezze dei giallorossi al via del Mare la sera prima. Per uniti e compatti intende il centrodestra che a Lecce, in realtà, unito e compatto non lo è da tempo, per via delle forti personalità che lo contrassegnano, due delle quali – Raffaele Fitto e Alfredo Mantovano - chiamati al Governo da Giorgia Meloni.

L’Adriana e la Giorgia: come sono i rapporti tra di voi?

«Buoni, le ho mandato gli auguri per il prestigioso incarico...

CONTINUA A LEGGERE SULL'EDIZIONE CARTACEA O SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION