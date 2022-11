Gatticidio a Lucera, sette randagi avvelenati da sconosciuti

LUCERA - «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni». L’articolo 544 bis del Codice Penale, o perché ignorato coscienziosamente o perché sconosciuto, non ha impedito ad umani dalla mente contorta di avvelenare sette gatti randagi a Parco Valeria, zona residenziale conosciuta di Lucera, nel Foggiano. La denuncia del fatto contro ignoti porta la firma, via social, della professoressa di Lettere Adelia Mazzeo, nota nel comprensorio per le sue opere letterarie dedicate all'infanzia. Scritti fantastici, educativi, che, paradossalmente vanno ora ad incrociarsi con la crudeltà umana che spesso fa capolino nelle fiabe, genere caro alla penna della docente Mazzeo.

«Sono sul divano con le mie quattro gattine che si contendono, come sempre, le mie ginocchia. Questa sera dispenso loro carezze più dolci del solito, forse con l’illusione che una dose di quella dolcezza possa raggiungere quelle bestiole, tante, che dolcezze non ne conoscono, o forse consapevole del fatto che, se le mie micie sono ancora qui, dipenda unicamente dal mio recente trasloco. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. L’ho sempre saputo. Nel civilissimo parco Valeria assassini senza volto hanno avvelenato, pianificando il tutto da tempo, al momento sette gatti randagi, ma temo il numero sia destinato ad aumentare: i randagi hanno fame, e se gli si offre della pappa loro la mangiano avidamente, perché degli uomini si fidano. E fanno male. Gli assassini senza volto sono vigliacchi, si muovono nell'ombra, non si espongono loro, a volte minacciano, più o meno velatamente, poi agiscono. Mica gli importa degli spasmi di dolore che torturano le povere bestie fino a farle morire. Non gli importa. Chi sei tu, assassino senza volto?». E' questo il pensiero della professoressa Mazzeo che, una volta postata sui social, apre il foglio ai commenti inorriditi del popolo social lucerino.

Lo sbigottimento, di fronte all'ennesima notizia di un animalicidio, è totale. «Mi spiace che nel luogo che porta il mio nome vivano persone così inqualificabili» commenta Valeria Pitta, figlia del costruttore del parco luogo del gatticidio. «Questi sono mostri non sono esseri umani» è un altro commento al fattaccio, sul quale la riflessione della scrittrice Mazzeo si fa più amara: «Non so se l’assassino senza volto verrà mai punito come meriterebbe; per ora mi basta il disgusto, il disprezzo che deve sentire addosso come un marchio indelebile, il marchio di chi preferisce avere l'uscio pulito e la coscienza sporca. Continuo ad accarezzare i miei fortunati gatti mentre il mio cuore piange».