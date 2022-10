Tutelare la risorsa marina italiana. Tortoli: «Urge un ministero del Mare»

Anche l’Italia dovrebbe avere un Ministero del Mare per l’attribuzione di tutte le competenze che lo riguardano.

L’appello al Governo che verrà giunge da parte dell’associazione ecologica scientifica «Mareamico» che, da oltre trent’anni, si batte per restituire centralità al mare e rilanciare i temi ad esso legati, dalla pesca alle energie rinnovabili marine offshore, dalla blue economy ai cambiamenti climatici, al turismo e portualità, dallo sviluppo sostenibile delle aree marino-costiere alla biodiversità.

Il mare è una fonte preziosa scrigno di risorse e di biodiversità. La penisola italiana, nel cuore del Mediterraneo, circondata da quasi 8000 Km di coste da sempre non solo svolge un ruolo strategico nel panorama internazionale geopolitico, ma anche da un punto di vista dei traffici commerciali e portuali, del turismo, della pesca, ecc.

«Per l’Italia - commenta il presidente di Mareamico, Roberto Tortoli, già sottosegretario all’Ambiente e vicepresidente della Camera - non c’è reale transizione ecologica se non viene restituita centralità allo sviluppo delle politiche del Mare, mettendo in conto le criticità e, in modo particolare, le opportunità di sviluppo. Ne sono consapevoli i sindaci dei comuni costieri che rimarcano quanto il mare possa rappresentare per la crescita del nostro paese e quanto delicato sia il suo equilibrio».

«Il mare è vita - prosegue Tortoli - e merita una continua attenzione. Come altri paesi anche l’Italia, pertanto, dovrebbe avere un Ministero del Mare per l’attribuzione di tutte le competenze che lo riguardano. E oggi con un nuovo governo politico ci sono le condizioni per istituirlo. La struttura ministeriale deve essere in grado di recuperare, rinnovandole in chiave moderna le esperienze del Ministero della Marina mercantile. A integrazione delle argomentazioni a favore, si può addurre che anche diversi altri Paesi del Mediterraneo dimostrano l’assoluta necessità di avere un Ministero del Mare. Grecia e Cipro sono già dotati di Ministeri del Mare mentre la Spagna ha potenziato i suoi enti destinati. La Francia da anni ha istituito un Segretario del Mare, facente capo al presidente della Repubblica, e ora ha costituito il Ministero del Mare che si occupa di industrie navali, porti, trasporti via mare, acquacoltura, pesca, turismo marittimo, balneazione, energie e biotecnologie marine».

«Allo stato attuale, invece, le competenze sul Mare in Italia - chiosa Tortoli - sono attribuite a Ministeri diversi e questa frammentazione ingenera l’attuale difficoltà a risolvere i tanti problemi legati al Mare e a svilupparne adeguatamente sia le politiche di crescita sia lo sfruttamento delle sue infinite risorse».

Mareamico, pertanto, per raggiungere l’obiettivo si accinge a lanciare la sottoscrizione di una proposta di legge popolare, facendo leva soprattutto sui tanti comuni e borghi costieri interessati a sposare questa scelta di campo e a sostenere un impegno non più dilazionabile per il bene del Mare.