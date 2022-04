Una Puglia più verde con milioni di alberi grazie ai fondi del Pnrr

BARI - Piantare 446mila alberi entro il 2024 nella città metropolitana di Bari, che conta 41 comuni e più di 1.224.756 di abitanti, per contrastare l’inquinamento atmosferico, i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, oltre alla necessità di far rifiorire in tutta la Puglia città, giardini, aree pubbliche e private per combattere lo smog e gli effetti dei cambiamenti climatici. È quanto afferma Coldiretti Puglia in occasione della prima mostra delle piante anti-smog e dei fiori che si mangiano presentata a Bari per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, dove sono stati illustrati gli obbiettivi della misura del Pnrr per la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano che ha una dotazione complessiva di 330 milioni di euro.

«Si tratta di una misura fortemente richiesta da Coldiretti che va nella direzione di combattere i cambiamenti climatici e creare opportunità per le aziende florovivaistiche. Servono atti concreti salva clima in città per ripulire l’aria dallo smog e dalle pericolose polveri sottili, grazie alla scelta degli alberi più efficaci nel catturare i gas serra, combattere l’inquinamento e mitigare le temperature», dice Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

Per mantenere l’impegno a contrastare i cambiamenti climatici bisogna intervenire in modo strutturale sugli ambienti metropolitani - afferma Coldiretti Puglia - ripensando lo sviluppo delle città e favorendo la diffusione del verde pubblico e privato considerato che in Puglia la dotazione di verde urbano che nella maggior parte delle città non supera i 10 metri quadrati per abitante con una situazione preoccupante per i grandi centri dove si oscilla dai 9,2 di Bari ai 9 di Foggia, dai 14,4 metri quadrati di Taranto ai 9,6 di Lecce fino agli 11,9 metri quadrati a Brindisi, secondo l’Istat.

Il criterio ispiratore del lavoro è «piantare l’albero giusto al posto giusto», tenendo conto delle specificità territoriali e puntando esclusivamente su piante e fiori Made in Italy, con le aziende florovivastiche italiane che vanno sostenute dopo l’esplosione dei costi energetici che ha investito un settore cardine per l’economia italiana con un valore di oltre 2,57 miliardi di euro con il coinvolgimento di 27.000 aziende florovivaistiche attive in Italia su 30mila ettari coltivati che garantiscono il lavoro di 200.000 persone a livello nazionale.

Il settore florovivaistico in Puglia con il distretto in provincia di Lecce di Taviano e Leverano che si estende anche ai comuni limitrofi di Alliste, Maglie, Melissano, Nardò, Porto Cesareo, Racale e Ugento e quello della provincia di Bari con al centro della produzione e degli scambi Terlizzi, Canosa, Bisceglie, Molfetta, Ruvo di Puglia e Giovinazzo, e altre realtà aziendali sparse nel resto della regione.

il portale sui fondiDa ieri è attivo il sito della Regione, dedicato al Pnrr Puglia e Meridione. Il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati ne chiarisce le funzionalità. Il portale si struttura in tre sezioni e servirà per seguire l’andamento delle attività con riferimento ai singoli programmi. Tutti i dati sono sincronizzati automaticamente dagli opendata Pnrr forniti da Openpolis.