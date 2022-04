I castelli lucani, belli e impossibili: pubblicizzati ma sempre chiusi

POTENZA - Chi ha realizzato il cartello sui dettagli dei lavori non si sbagliava. Ha inserito una veduta dall’alto dell’imponente castello di Lagopesole. Da circa due anni sono infatti iniziate le opere di completamento del restauro e la riorganizzazione dei percorsi di visita e da due anni l’opera monumentale di Federico II di Svevia è visitabile solo… dall’alto. Ingabbiato nei costosi ponteggi, il maniero è chiuso dal 6 agosto 2020, data di inizio dei lavori che dovrebbero essere ultimati dopo 640 giorni «naturali e consecutivi», cioè a giugno di quest’anno. L’importo ricavato dal Pon «Cultura e Sviluppo» è di un milione di euro. L’impresa che si è aggiudicata l’appalto è la «Nei restauro e costruzioni srl» di Genzano di Lucania, mentre la parte tecnica è stata affidata a gran parte del gruppo di architetti e geometri della Soprintendenza ai Beni Ambientali della Basilicata, da Francesco Canestrini a Giuliano Zerillo, da Annunziata Tataranno a Sabrina Mutino, a Paolo Leccese e così via.

I lavori di restauro hanno di fatto impedito la fruizione pubblica del bene monumentale, con un immaginabile danno sull’economia del borgo, stranamente deserto anche il giorno di Pasquetta, quando in passato veniva invaso da turisti di ogni dove.

L’imminente consegna dei lavori e la conseguente riapertura del castello tra i più conosciuti e apprezzati dell’Italia Meridionale farà riemergere il grosso problema della gestione, finora spezzettata in tanti rivoli da creare una situazione imbarazzante e allucinante. Si pensi soltanto che per visitare le tre sezioni del monumento occorreva munirsi di tre distinti biglietti rilasciati da altrettanti soggetti, più privati che pubblici.

Il passaggio alla competenza del Polo Museale di Matera, dopo il periodo di autentico oscurantismo della gestione del Demanio di Bari, non ha affatto risolto i veri problemi in cui versa il castello. Si è andati avanti più per inerzia che per entusiasmo nella fruizione del bene pubblico. Dal 2013 è in atto una estenuante e sterile trattativa della Regione Basilicata interessata all’acquisizione del maniero insieme con il Comune di Avigliano. Trattativa mai conclusa, che lascia sempre aperte le ferite gestionali.

Il caso Lagopesole è la punta dell’iceberg di un patrimonio che la Basilicata non riesce a valorizzare. Quasi ogni comune lucano ha un castello o un rudere riconducibile a un palazzo storico sede del signorotto dell’epoca. Dal punto di vista strettamente turistico non tutte hanno un appeal tale da poter catalizzare flussi di visitatori. Ad ogni modo, spesso queste antiche dimore sono orfane di una gestione che comporta una spesa piuttosto elevata. Esborsi decisamente fuori portata per i Comuni alla perenne ricerca di fondi, ma anche per i privati. Alla fine, quando va bene, il castello - o ciò che resta di esso - viene messo in sicurezza e abbandonato nell’oblìo. E più passano gli anni, più è difficile strapparlo al degrado.