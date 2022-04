L’inverno demografico al Sud: i paesi della Basilicata si spopolano

Comincia da oggi a collaborare con la «Gazzetta» Pier Giorgio Ardeni, docente di Economia politica e dello sviluppo dell’Università di Bologna

Gli ultimi dati licenziati dall’Istat confermano il nostro «inverno demografico». Il calo dei residenti, un numero di morti maggiore di quello dei nati, il crollo della natalità ad un minimo «storico» valgono per l’Italia come per la Basilicata e tutto il Mezzogiorno. Negli ultimi trent’anni, con l’eccezione del 2014, i residenti in terra lucana non han fatto che diminuire: erano 611 mila nel 1990, sono scesi a 540 mila (al 1° gennaio 2022). Due anni fa, prima della pandemia, erano più di 553 mila. Nel 2021, in un solo anno, la regione lucana ha perso il 9.5 per mille dei suoi abitanti, contro il 4.3 dell’intero Paese. E questo, non tanto a causa della pandemia – il tasso di mortalità è stato tra i più bassi in Italia e l’aumento della mortalità totale rispetto alla media del quinquennio 2015-19 è stato solo del 5% – quanto, piuttosto, perché i 7.008 deceduti sono stati più del doppio dei 3.316 nati e i 10.114 che se ne sono andati (cambiando comune di residenza o emigrando all’estero) sono stati più degli 8.675 che sono arrivati (di ritorno o come nuovi immigrati).

In un solo anno, la regione ha dunque perso altri 5.131 abitanti.

In Basilicata, già nel 2002, vent’anni fa, i morti superarono i nati di poco (5.523 contro 5.472), ma se ne andarono in 11.830, mentre ne arrivarono 10.047. Nel 2012, i morti furono 6.001, contro 4.480 nati, se ne andarono in 11.411 e ne arrivarono 11.422 (per un quarto dall’estero). Nel 2019, l’anno prima della pandemia, ai 3.672 nati si aggiunsero 8.617 nuovi iscritti all’anagrafe, contro i 6.508 morti e i 10.117 cancellati. In sostanza, i nati non sono andati che diminuendo, come gli iscritti, mentre i morti non sono andati che aumentando e i cancellati, ancorché sempre superiori agli iscritti, sono rimasti più o meno costanti.

Un’emorragia di popolazione che non trova altri riscontri in Italia, se non in Calabria e in Molise. Un inverno demografico che viene da lontano.

In regione, solo l’11.5% della popolazione ha un’età inferiore ai 14 anni (meno del resto del Meridione, dove è il 13.1%) e il 24.5% ne ha una superiore ai 65 anni (più del resto del Meridione, dove è il 22.3%). La popolazione lucana è quindi più anziana delle altre regioni del Sud e anche del resto d’Italia, con una speranza di vita (79.7 anni per gli uomini e 84.4 anni per le donne) che, però, non è migliore del resto d’Italia (80.1 e 84.7, rispettivamente), anche se sopravanza quella di molte regioni del Sud. Tra l’altro, come nota l’Istat, nelle altre regioni meridionali, il calo della speranza di vita registrato nel 2021 rispetto all’anno precedente (0.2 anni per i maschi, 0.3 per le femmine), è stato tra i più bassi in Basilicata (in Molise è stato di un anno e mezzo per gli uomini e in Calabria di 0.9 anni per le donne).

In conseguenza di tale andamento demografico, in Basilicata, le «forze di lavoro» (la popolazione attiva con 15 anni e più) negli ultimi vent’anni sono diminuite da 230 a 205 mila, mentre gli «inattivi» sono cresciuti da 272 a 283 mila. Gli occupati sono diminuiti di 10 mila unità (ora sono 187 mila) e anche se i disoccupati (quelli rimasti senza lavoro che cercano un’altra occupazione) sono scesi da 33 a 18 mila, sono aumentati quelli che cercano lavoro senza averlo mai avuto (da 38 a 46 mila), restando in regione.

Sono i giovani che non ci sono più. La popolazione tra i 15 e i 39 anni di età è scesa dalle quasi 169 mila unità del 2002 ai 116 mila del 2021, con un calo, in vent’anni, di più di 50 mila persone. Al primo censimento del dopoguerra, nel 1951, i residenti in Basilicata furono più di 627 mila (il massimo fu raggiunto nel 1960, con più di 647 mila abitanti). I giovani, in quel lontano 1951, erano il 40.2% (scenderanno al 34.8% già vent’anni dopo), mentre gli attivi in agricoltura arrivavano al 73%. E fu in quel primo quindicennio del dopoguerra che si decise la direzione che avrebbe preso lo sviluppo. Una riforma agraria che non alterò alle fondamenta l’uso agricolo del territorio né migliorò le condizioni di vita dei contadini, costringendoli all’emigrazione verso il Nord Italia che andava invece accelerando il suo sviluppo industriale. Un esodo che l’industrializzazione «calata dall’alto» non arrestò e che neppure le dighe e le bonifiche successive frenarono.

Così, già nel 1971 gli attivi agricoli erano scesi al 40%, per poi calare fino al 28% nel 1981 e all’11.6% nel 2001 (mentre quelli nell’industria non supereranno mai il 34.2% del 1971). Erano quasi 210 mila i lavoratori agricoli censiti al 1951 (di cui 34 mila tra i 10 e i 21 anni e 77 mila donne), ma la metà se ne andrà in meno di vent’anni, portando alla sparizione di quella «civiltà contadina» che Rocco Scotellaro aveva cantato e che Carlo Levi e Ernesto De Martino avevano portato alla luce della cultura italiana.

Rocco Scotellaro nasceva il 19 aprile 1923. Poeta della sua terra, sarà giovanissimo sindaco di Tricarico, socialista, con l’ambizione di cambiare la vita di quella povera gente, cantandone la magra condizione, combattendo al fianco dei contadini nelle occupazioni delle terre, raccontandone la storia nelle sue «inchieste». Oggi, mentre l’industria arranca e la «oil valley» italiana traccheggia, le terre incolte giacciono abbandonate, in aree interne spopolate, e giovani continuano ad emigrare. Ma il «potenziale» è ancora tutto lì: è tornato il tempo di ridare voce alla terra, alle sue prospettive – dal biologico all’intensivo – senza fare della Lucania solo luogo di turismo «mordi e fuggi». Che il centenario di Rocco possa, tra un anno, essere celebrato come l’inizio di una rinascita.