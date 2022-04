Puglia, fino a 150mila euro a progetto per salvaguardare identità rurale

BARI - La Regione Puglia ha pubblicato un Avviso per «salvaguardare l’identità rurale della Puglia». Fino a 150 mila euro a progetto per finanziare interventi di recupero e valorizzazione di edifici rurali, ad esempio casali, mulini, frantoi, masserie, trulli, strutture e opere rurali, come muretti a secco, fontane, pozzi.

Rientrano anche elementi della cultura, religiosità, tradizione locale. Da martedì 19 aprile in Puglia potranno richiedere il contributo privati cittadini, imprese, enti del terzo settore, organizzazioni culturali, enti ecclesiastici e fondazioni.