BARI - I tempi di realizzazione del nuovo ospedale che sorgerà tra Monopoli e Fasano, a cavallo tra le province di Bari e Brindisi, rischiano di dilatarsi ancora: durante le audizioni in I commissione del Consiglio regionale, il direttore dei lavori ha comunicato che è stato realizzato il 46% dell’opera, con un ritmo che non assicurerebbe la fine dei lavori al 25 aprile 2023, come da ultimo cronoprogramma.

L'inaugurazione della struttura tra Monopoli e Fasano era prevista nel 2022. Per il presidente della commissione, Fabiano Amati (Pd), «la questione» è legata alla «insufficiente presenza di maestranze, in media 139, giudicata non esaltante dalla direzione lavori». «A ciò si aggiunga - continua - la circostanza dei continui aggravi di spesa, deliberati all’unanimità con due provvedimenti dal Comitato consultivo tecnico, allo stato quantificati in euro 7.881.912 per la prima determina e euro 677.152,01 per la seconda determina, per un totale di euro 8.559.064».