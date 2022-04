Coronavirus, in Puglia 2683 nuovi casi e 6 morti: positivo il 13% dei test. Resta alto il tasso di occupazione dei posti letto

Oggi in Puglia si registrano altri 2.683 nuovi casi su 19.907 test (incidenza del 13%, il 4% in meno rispetto a ieri) e sei decessi (ieri erano 10).

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 917, nella provincia Barletta-Andria-Trani 234, in provincia di Brindisi 272, in quella di Foggia 333, nel Leccese 620, nel Tarantino 285. Sono residenti fuori regione altre 17 persone contagiate. Delle 116.411 persone attualmente positive 682 sono ricoverate in area non critica (ieri 673) e 40 in terapia intensiva (ieri 39).

La percentuale di occupazione dei posti letto negli ospedali della Puglia da parte dei pazienti Covid non cala e resta elevata. Secondo quanto riporta l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nei reparti di Malattie infettive e Pneumologia il 23% dei letti è occupato da pazienti positivi al coronavirus, otto punti sopra la media nazionale. Mentre nelle Terapie intensive, il tasso di occupazione è risalito dal 7 all’8%, tre sopra la media nazionale.