Le mille consulenze della Regione: venti pareri costano 1,6 milioni

Certo fa effetto, in cima all’elenco delle 1.052 consulenze che la Regione e le sue partecipate hanno affidato nel 2021, leggere nove nomi da 126mila euro e uno da 144.900 euro. Sono il presidente e i nove componenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, un organo inventato da Vendola nel 2007, che ogni triennio costa ai pugliesi (lo prevede la delibera 37 del 12 marzo 2021, in cui è definito lo stanziamento) un milione e 600mila euro. E non è ben chiaro a cosa serva.

Va però detto che la responsabilità non è né del presidente Vito Rocco Peragine, docente universitario, né dei suoi colleghi. Che documentano pubblicamente l’attività di analisi e approfondimento svolta sui progetti finanziati dalla Regione. Un’attività complessa e (si suppone) approfondita che però all’atto pratico non incide, visto che ai circa 20 pareri (quelli su cui il Nucleo sta lavorando in questo momento) la legge regionale attribuisce un valore obbligatorio ma non vincolante: a prescindere da ciò che dicono i professori (42mila euro lordi l’anno per tre anni ai componenti, 48.300 al presidente per un totale di 1.278.900 euro), insomma, la politica può andare avanti lo stesso. «Tempo fa - dice il consigliere regionale Fabiano Amati (Pd), che ha da sempre nel mirino i vari comitati della Regione - con una legge ho ridimensionato i pareri del nucleo, che con le loro lungaggini servivano solo a disinvestire e perdere finanziamenti. Non ho mai creduto negli organismi consultivi, soprattutto se così onerosi, anche se resta da risolvere il problema relativo alle previsioni della legge statale. Ma di fronte a questo tipo di costi di funzionamento, credo sia necessario trovare una soluzione».

Le consulenze affidate nel 2021 dalla Regione e dalle partecipate e controllate ammontano in totale a poco più di 7 milioni di euro. Nell’elenco, ottenuto dall’estrazione dei dati dal sito della Funzione pubblica su cui vanno riversati per legge, c’è ovviamente di tutto: dagli incarichi legali a quelli artistici, dalle commissioni di gara ai «co.co.co.» degli assessorati. Nel registro delle consulenze finiscono tutti i contratti che, a vario titolo, non costituiscono lavoro subordinato. Detto della mancanza dei dati di PugliaPromozione (turismo) e Ager (rifiuti), l’agenzia che spende di più è la Apulia Film Commission (877mila euro per 161 contratti), seguita da Puglia Sviluppo (761mila euro per 428 consulenti, alcuni dei quali ricevono poco più di un gettone di presenza). I contratti più ricchi sono quelli stipulati dall’Aress, l’agenzia per la sanità guidata da Giovanni Gorgoni (ne ha fatti 20 per 472mila euro), davanti a quell dell’Asset, l’agenzia per il territorio, che ne ha fatti 9 (ma per un totale di 219.800 euro), quasi tutti collegati ai laboratori urbani di Taranto.

Il consulente più «ricco» è Leo Caroli, ex assessore ed ex consigliere regionale, che riceve 91.678 euro come presidente del Sepac (il tavolo per le «aree di crisi», i cui 11 componenti costano in totale 211mila euro), davanti a una giornalista di Mesagne, Serena Mingolla, che sommando tre incarichi dell’Aress e uno del progetto Interreg lo scorso anno ha portato a casa 89.475 euro lordi. Al terzo posto l’avvocato salentino Giovanni Maglio che ha ricevuto 72mila euro dall’Aress per una consulenza sulle nuove tecnologie collegate alla sanità. I consulenti con il maggior numero di incarichi sono, ovviamente, gli avvocati: l’amministrativista Guido Rodio (sei cause da InnovaPuglia per 30.246 euro), il civilista Luca Vergine (quattro fascicoli da Arca Sud Salento e uno da Arpa per 23.897 euro) e via via tutti gli altri. In totale la spesa per il contenzioso (nel senso di incarichi affidati nel 2021) è di poco più di 1,1 milioni di euro per 116 fascicoli (tra Regione, Aqp, Puglia Sviluppo, Aeroporti...), pareri pro-veritate e consulenze stragiudiziali. Altri 560mila euro si spendono per il supporto alla gestione del Piano di sviluppo rurale (i finanziamenti europei dell’agricoltura), per il quale c’erano 20 contratti da 28mila euro ciascuno. La presidenza della Regione, infine, spende 30mila euro ciascuno per Mino Borracino e Angelo Riccardi, non eletti alle Regionali e finiti a fare i consiglieri del governatore Emiliano.