La cimice anti-Xylella in campo entro due anni

Cimice assassina contro batterio killer. Terreno di battaglia? I campi pugliesi, dove da anni fa strage di ulivi la Xylella fastidiosa, veicolata dall’insetto vettore, la sputacchina. Proprio la sputacchina è pasto prediletto di un insetto predatore, la cimice Zelus: il suo impiego controllato potrebbe così aprire un nuovo fronte nella lotta al batterio che devasta l’olivicoltura nostrana.

Rappresenterebbe un’arma di contenimento biologico, «una sorta di insetticida naturale», spiega il professor Francesco Porcelli, docente del Dipartimento di Scienze del suolo dell’Università di Bari. La nuova prospettiva, che potrebbe trovare applicazione pratica entro due anni, è stata aperta da un suo studio, esito di ricerche portate avanti per diversi anni, pubblicato sulla rivista «Insects».

La cimice assassina, nome scientifico «Zelus renardii», è una specie aliena di provenienza americana presente in Europa da una decina di anni. È ormai comune trovarla durante la predazione in diversi ecosistemi: aree urbane, periurbane e terreni. La novità emersa dal lavoro dell’entomologo barese e della sua équipe, dimostrata dalle prove svolte in laboratorio, è che «Zelus predilige certe prede piuttosto che predare qualsiasi insetto. Le sceglie in base ai loro habitat, che includono le piante ospiti delle prede, l'abbondanza, le dimensioni e la mobilità delle prede che incontra».

Zelus frequenta le piante infestate anche perché imbrattate dalla melata, un fluido appiccicoso secreto da piccoli insetti che si nutrono della linfa, come afidi e cocciniglie. La cimice assassina «sa - ha evidenziato lo studio - che lì si nascondono le sue prede e aspetta l'arrivo della sputacchina».

Le ricerche di Porcelli hanno anche provato un altro aspetto molto importante: Zelus non ama predare l'ape mellifera e non è «un fitofago parassita delle piante». Sembrano così dissipati i dubbi, avanzati in un primo momento da altri studiosi, sull’impatto che potrebbe avere un’immissione pilotata in natura della cimice (la cosiddetta «inondazione») su altre specie benefiche. L’ecosistema non correrebbe rischi. Allevare Zelus in grandi quantità «per usarlo come un insetticida vivente sostenibile, resiliente, rispettoso dell'ambiente e che possa agire nei campi coltivati anche partendo da aree marginali o protette» sarebbe perciò costruire un «arsenale» contro la sputacchina e il diffondersi della Xylella.

Gli studi del professor Porcelli continuano. Ma quanto tempo ci vorrà per vederne i frutti concreti in funzione anti-Xylella? Le sperimentazioni partiranno il prima possibile, anche in collaborazione con Dyrecta Lab, azienda di Conversano.

«È necessario - sottolinea l’entomologo - un trasferimento tecnologico che consenta di applicare le conoscenze acquisite per arrivare all’allevamento massale di Zelus. Con risorse economiche e personale adeguatamente preparato, in due anni potremmo arrivare all’immissione controllata nei campi».

Non un miraggio. Anche perché non occorrerebbero chissà quanti soldi per l’investimento. Finora, però, nessun ente pubblico si è fatto vivo.