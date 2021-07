Gazzetta Mezzogiorno: M5s, trovare soluzioni per continuità

BARI - «La Gazzetta del Mezzogiorno rappresenta un patrimonio inestimabile, non solo per la Puglia, ma per l’Italia intera. La sospensione delle pubblicazioni a partire dal prossimo lunedì sarebbe una perdita per l’intera comunità. Siamo vicini a giornalisti, poligrafici e amministrativi, che hanno fatto grandi sacrifici questi anni pur di continuare a mantenere in vita il giornale. Auspichiamo una veloce soluzione della procedura al Tribunale di Bari e l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità delle pubblicazioni». Lo afferma in una nota il gruppo consiliare del M5s Puglia.