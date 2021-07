Puglia, Covid: +122,9% nuovi casi in sette giorni

BARI - Nella settimana dal 21 al 27 luglio in Puglia si registra un peggioramento dei dati relativi alla pandemia Covid con 46 positivi per 100.000 abitanti e un aumento dei nuovi casi del 122,9% rispetto alla settimana precedente. Sono alcuni dei dati resi noti nel monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia.



Con riferimento all’aumento percentuale di nuovi casi, la Puglia è quinta in Italia. Situazioni peggiori per incremento del numero di contagi nei sette giorni si registrano solo in Friuli Venezia Giulia, Valle D’Aosta, Toscana ed Emilia Romagna. Dal report emerge, inoltre, che sono comunque sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (3%) e terapia intensiva (2%) occupati da pazienti Covid.