Puglia, presentato il movimento 'Con' di Emiliano: «Una sorta di polline tra Pd e M5S»

BARI - «Ci auguriamo di poter aprire da stasera un grande dialogo con Pd, M5S e civismo pugliese e, perché no, portare questo metodo anche in altre regioni, prima del Mezzogiorno e poi dell’Italia intera, perché è evidente che c'è un buco nella struttura del centrosinistra che deve evidentemente essere colmato». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine dell’evento di presentazione del nuovo movimento politico pugliese «Con», che nasce dall’esperienza della omonima lista civica delle ultime elezioni regionali. "Ci sono tantissimi cittadini pugliesi che fanno fatica a identificarsi nelle forze politiche tradizionali e hanno bisogno di rappresentanza - ha aggiunto Emiliano - . Questo è nella coscienza del Pd, di cui io sono un militante non iscritto, ed è nella coscienza del Movimento 5 Stelle. Il desiderio è che il Partito democratico, il M5S e i movimenti civici costruiscano insieme un’idea dell’Italia che consenta nelle elezioni politiche del 2023 di resistere al vento delle destre più deteriori». "Con - ha continuato - è una sorta di polline che io mi auguro possa contribuire anche a far evolvere in senso positivo sia il Pd che il Movimento 5 Stelle, che alle volte sono un pò inaccessibili per gli italiani comuni. Io ho sprecato una vita a far dialogare Pd e M5S e noi aiuteremo le grandi forze politiche nazionali a far funzionare questa alleanza».

Durante l’evento di presentazione, a villa Romanazzi Carducci a Bari, hanno partecipato anche i sindaci di Bari, Lecce, Taranto, Barletta e Trani, Antonio Decaro, Carlo Salvemini, Rinaldo Melucci, Mino Cannito e Amedeo Bottaro, oltre agli assessori di 'Con' Pier Luigi Lopalco e Alessandro Delli Noci. Nel corso della serata è stato inoltre reso noto l’organigramma del nuovo movimento: al consigliere regionale Peppino Longo è stato affidato il ruolo di presidente, che sarà per il momento affiancato da un direttivo di sei coordinatori su base provinciale: a Bari Fabrizio D’Addario, a Lecce Alessandro Delli Noci, a Taranto Gianfranco Lopane, nella Bat Giuseppe Tupputi, a Brindisi Alessandro Leoci, a Foggia Patrizia Lusi.

«L'evento di oggi viene seguito, mi auguro, dai grandi sindaci non schierati italiani. Una delle persone con le quali mi piacerebbe parlare di quanto sta avvenendo oggi è Beppe Sala, il sindaco di Milano, e mi piacerebbe che tutto il movimento dei verdi europei potesse seguirci, perché 'Con' è una lista fortemente ambientalista che sta facendo le battaglie su Taranto sulla decarbonizzazione, quindi c'è un elemento fortissimo di tutela del paesaggio e di riuso delle acque». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine dell’evento di presentazione del nuovo movimento politico pugliese «Con», che nasce dall’esperienza della omonima lista civica delle ultime elezioni regionali. "Ne ho parlato con tutti - ha detto Emiliano rispondendo alle domande dei giornalisti - , con Letta, con Boccia, con Conte, ma ovviamente Conte adesso è il leader del M5S, Letta è il leader del partito democratico e credo che siano leadership aperte a questi ragionamenti. Ci auguriamo che questo dialogo costruttivo possa dare dei buoni risultati»