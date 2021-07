Covid in Puglia, su oltre 6mila tamponi 44 nuovi positivi e 3 morti. «Green Pass per bar e ristoranti? Ora non è utile»

BARI - In Puglia sono stati registrati 6.083 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e rilevati 44 casi positivi, lo 0,7% dei test. Sono 9 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 20 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. 1 caso precedentemente attribuito a provincia non nota, e stato classificato oggi, per cui il totale odierno resta 44. Sono stati registrati 3 decessi in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.754.985 test; 245.654 sono i pazienti guariti; 1.647 sono i casi attualmente positivi dei quali 1.567 in cura ai domiciliari e 80 ricoverati. Lecce è la provincia più colpita. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.957.

Il green pass per accedere a bar, ristoranti, trasporti e tutti gli eventi con più di 50 persone "è un ottimo incentivo laddove si dovesse riscontrare, come in Francia, una forte resistenza alla vaccinazione. Per il momento non credo sia il caso italiano e certamente non pugliese, dove la richiesta di vaccino è ancora superiore all’offerta». Lo dice all’ANSA l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, in merito al dibattito sull'introduzione anche in Italia di un green pass per entrare in locali o partecipare ad eventi pubblici come concerti, partite. «Quando le agende dovessero non riempirsi questa potrebbe essere la strada da seguire», aggiunge Lopalco.