Covid Puglia, su 7527 tamponi 97 positivi e un decesso. Lopalco: «Nuovi casi legati alla variante Delta»

BARI - Oggi martedì 13 luglio in Puglia sono stati registrati 97 casi su 7.527 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza salita a 1,28%. I nuovi positivi sono 39 in provincia di Lecce, 30 in provincia di Bari, 11 in provincia di Taranto, 8 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia Bat, 2 residenti fuori regione. È stato registrato 1 decesso in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.748.902 test e sono 1.712 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.91330 e sono 245.548 i pazienti guariti.

«L'attuale circolazione» del Covid-19 in Puglia è dovuta alle «aperture con totale abbassamento della guardia» ed è «in parte legata a focolai anche sostenuti dalla variante Delta». Lo dice all’ANSA l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco. Alla domanda se teme che i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale di calcio possano aver contribuito ad aumentare i contagi, l’epidemiologo spiega: "I festeggiamenti hanno solo condensato in un giorno i contatti che normalmente in questo periodo comunque si verificano in numerose circostanze di socialità. Dobbiamo convivere con questa situazione, monitorare e insistere con il contact tracing. Ma soprattutto avere fiducia nella vaccinazione».