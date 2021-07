Covid in Puglia, su quasi 6mila tamponi 49 nuovi positivi e un morto

BARI - Oggi mercoledì 7 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 5.770 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 49 casi positivi: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

E’ stato registrato 1 decesso, in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.714.846 test mentre 244.488 sono i pazienti guariti e 2.485 sono i casi attualmente positivi.