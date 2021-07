Bari, Emiliano: «Nella fiera un centro di emergenza e formazione medici»

Bari - «Abbiamo tutta l’intenzione di costruire all’interno della Fiera del Levante di Bari, insieme al generale Figliuolo e al governo, un grande centro di emergenza nazionale che non esiste nel Sud Italia, e che possa anche essere il luogo della formazione per i medici dell’emergenza e dei rianimatori. Se lo potremo fare in Fiera lo faremo qui, altrimenti lo faremo altrove».

Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che oggi a Bari ha presentato la nuova flotta di ambulanze del 118 dell’Asl di Bari, rispondendo ad una domanda sul futuro del Covid Hospital di Bari.

«Ho l’impressione però - ha aggiunto - che i padiglioni che abbiamo impegnato, che erano vecchi e avevano bisogno di un lavoro di manutenzione, e che probabilmente non sono adatti alle nuove esigenze fieristiche, potrebbero essere utilizzati per questo. Ma dovrà decidere l’Ente fiera, stiamo dialogando per progettare in queste aree nuovi padiglioni, più moderni e più adatti alle esposizioni, in modo da utilizzare quella parte che abbiamo già impegnato per gli usi di cui sto parlando».