Taranto, 21enne ucciso in un agguato

Taranto - Omicidio nella notte a Taranto. Un giovane di 21 anni, Alessio Serra è stato ucciso con un colpo di pistola che gli ha perforato un polmone. L'agguato è avvenuto per la strada, in via Capecelatro, all’incrocio con via Liside. Sarebbero stati cinque i colpi esplosi dal killer, uno dei quali andato a segno. Quando sono giunti i soccorsi il giovane era ancora vivo, ma le sue

condizioni erano apparse subito gravissime. Il decesso è avvenuto poco dopo nell'ospedale Santissima Annunziata. Il ragazzo era già conosciuto in ambienti investigativi,