Proposta di legge, Amati: «I pugliesi potranno avere la diagnosi sull’85% delle malattie dall’1% dei geni. Una rivoluzione»

“Non è un’esagerazione, si tratta di una rivoluzione. È una proposta di legge che introduce in Puglia un nuovo servizio: un test sull’1% dei geni per diagnosticare l’85% delle malattie. La genomica è il futuro nella lotta alle malattie e la nostra regione deve provare a rivelarsi tra le eccellenze nazionali”. Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio Fabiano Amati, primo firmatario della proposta di legge depositata oggi su Esoma-Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale. La proposta è stata sottoscritta anche dai Consiglieri regionali Mauro Vizzino, Filippo Caracciolo, Francesco Paolicelli, Enzo Di Gregorio, Donato Metallo e Paolo Campo.

«Si chiama “sequenziamento dell’esoma” - continua - una tecnologia complicata e però in grado di produrre effetti facilissimi da comprendere: alleviare, contrastare e combattere la sofferenza umana da malattia.

Funziona più o meno così: il genoma umano è soggetto a mutazioni evolutive, senza dei quali non ci sarebbe la vita. Accade però che alcune mutazioni, che si sviluppano in un “luogo” che si chiama regione codificante e che rappresenta l’1% di tutto il genoma, producono informazioni false o incomplete in grado di compromettere la produzione e la funzione delle proteine che regolano lo stato di salute, generando così l’85% delle malattie.

La proposta di legge si occupa quindi di testare gratuitamente la regione codificante per ottenere una conoscenza diagnostica puntuale, punto di partenza imprescindibile per la migliore delle cura.

