Covid in Italia, 1197 nuovi casi e 28 morti nelle ultime 24 ore

In Italia oggi, sabato 19 giugno 2021, si registrano 1197 nuovi positivi e 28 morti per Covid. Ieri c’erano stati 1.147 nuovi casi e 35 morti. In totale sono stati effettuati 249.988 tamponi (ieri erano stati 216.026). Il tasso di positività è allo 0,5%, stabile rispetto alle 24 ore precedenti.

Le persone attualmente positive al Covid sono 89.150. Il bilancio delle vittime ammonta a 127.253. I guariti invece sono 4.035.692 per un totale di 4.252.095 casi. Le terapie intensive scendono di 22 unità, portando il totale a 394, con 10 ingressi giornalieri (ieri erano stati 11), mentre i ricoveri ordinari sono 2.504 (-176). Ancora 86.252 persone si trovano in isolamento domiciliare in Italia.