Euro 2020, paura per Eriksen: malore durante Danimarca-Finlandia, è sveglio

Paura per Eriksen durante Danimarca-Finlandia, partita degli Europei di calcio 2020. Il giocatore, centrocampista dell'Inter, si è improvvisamente accasciato a terra. Immediatamente soccorso gli stanno praticando il massaggio cardiaco.

Sono attimi di grande paura a Copenhagen. Sono almeno cinque minuti che il gioco è fermo per soccorrere Eriksen, a terra provo di sensi. Al giocatore stanno praticando il massaggio cardiaco mentre i giocatori di Danimarca e Finlandia sono visibilmente sconvolti. La moglie di Eriksen è in campo in lacrime dopo che il marito si è accasciato privo di sensi durante Danimarca-Finlandia. Le squadre stanno rientrando negli spogliatoi mentre il giocatore viene portato via in barella coperto dai compagni e un telo. La gara è stata naturalmente sospesa.

Un Christian Eriksen vigile e cosciente mentre viene trasportato in barella fuori dal campo appare su una immagine che circola sui social e che sembra rassicurante sulle sue condizioni dopo il grande spavento per il malore in campo durante Danimarca-Finlandia. Eriksen è stato a lungo a terra privo di sensi mentre gli veniva praticato il massaggio cardiaco.

«Il giocatore è stato trasferito in ospedale ed è stato stabilizzato». Lo afferma la Uefa sul proprio canale Twitter, a proposito delle condizioni di Christian Eriksen dopo il malore avuto in campo dal giocatore. Un incontro urgente - prosegue la federazione - si è svolto con le squadre e con gli ufficiali di gara.

«Forza Chris, siamo al tuo fianco». Così la Nazionale italiana a Chistian Eriksen, sul proprio profilo Twitter. In attesa di sapere novità sulle condizioni di Christian Eriksen, i tifosi di Finlandia e Danimarca non hanno voluto lasciare lo stadio di Copenhagen, ma hanno dato vita a un coro 'a staffetta' con il nome del campione. I tifosi finlandesi hanno cantato il nome, quelli danesi il cognome, alternandosi e poi applaudendo.

LA PARTITA RIPRENDE STASERA - «A seguito della richiesta fatta dai giocatori di entrambe le squadre, la Uefa ha accettato di riprendere la partita tra Danimarca e Finlandia alle 20:30». Così l’Uefa ufficializza che l’incontro riprenderà dopo la grande paura per Christian Eriksen, che ha avuto un malore alla fine del primo tempo. «Si giocheranno gli ultimi quattro minuti del primo tempo, ci sarà poi una pausa di 5 minuti per l'intervallo seguita dal secondo tempo», spiega l’Uefa.

Nello stesso post, si conferma anche che il giocatore «è ora in ospedale e in condizioni stabili». «La Uefa augura a Christian Eriksen una completa e rapida guarigione e ringrazia entrambe le squadre per il loro atteggiamento esemplare».