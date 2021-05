Furti d'auto, rapine e ricettazione: operazione tra Cerignola e la Bat, 15 indagati

Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri di Barletta e Andria, a conclusione di complesse indagini, stanno eseguendo un decreto di fermo di indiziato di delitto a carico di 15 indagati, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti d’auto, ricettazione, riciclaggio e rapine a mano armata, nell’ambito dell'operazione 'On the Road' condotta sulle città di Andria, Corato e Cerignola. Maggiori dettagli in mattinata.