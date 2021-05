L'attualità di Moro «pacificatore d'Italia»

Un messaggio di ricucitura delle ferite della comunità nazionale dalle parole, profonde e misurate, di un giovane Aldo Moro, in un discorso pronunciato a Radio Bari nel 1944: di fronte ad un’Italia lacerata dalle divisioni della guerra civile, l’intellettuale e politico pugliese formula un appello alla pacificazione, alla misuratezza e all’equilibrio, in chiara dissonanza con le istanze di giustizia sommaria, epurazione o vendetta presenti in parti della società e della politica. Il testo del radiodiscorso, ritrovato da Angelo Picariello e pubblicato dall’Avvenire, conserva una straordinaria forza e attualità in vista della festa nazionale del 2 giugno, celebrazione dell’unità della Repubblica in giornate in cui la coesione sociale è stata il collante di un paese messo a dura prova dalla pandemia.

Marcello Veneziani, filosofo e scrittore, interpreta così il testo dello statista: «Moro aveva una missione da pacificatore, per ricucire le ferite della nazione. Tra il 1943 e il 1946, ma soprattutto dalla caduta del fascismo in poi, assume una posizione moderata, scrivendo sul quotidiano barese La Rassegna chiese di superare sia il fascismo regime che l’antifascismo militante. Ci sono nei suoi scritti anche critiche non troppo velate alla lotta partigiana, alla giustizia sommaria. Ne ho evidenziato la rilevanza in molti articoli e prima di me Giuseppe Tatarella pubblicò un opuscolo su Moro 1 e 2, dove si parlava del politico equilibrato, addirittura vicino all’Uomo qualunque, su posizioni di destra “come realismo e moderazione”, in antitesi all’intransigenza della sinistra».

«”Non fate vendette” - chiarisce Veneziani - era la sua posizione, ovvero la linea della prudenza. C’è la sua autobiografia con il suo passato fascista, ma allo stesso c’è il realismo volto a evitare nuove ferite nella comunità nazionale. Nel 1946 entra nella Dc sollecitato dall’arcivescovo Marcello Mimmi e assume posizioni che si vanno stemperando. Allora era vicino al governo Badoglio, si riconosceva nel regno del Sud. La sua fu una scelta di campo pacificatrice. Mimmi lo spingeva in politica per bilanciare la Democrazia cristiana spostata a sinistra da Fanfani». «Contro le epurazioni anticipò Togliatti? Moro - puntualizza il filosofo - puntava alla pacificazione d’Italia, Togliatti puntava a ereditare il fascismo di sinistra e a guidare l’integrazione nel Pci dei grandi movimenti di massa, non erano rotte affini. Nel 1944 la parola pacificazione voleva dire “non spariamoci, siamo italiani”. Oggi la pacificazione assume un altro significato, e forse c’era più sincerità negli anni della guerra e del dopoguerra. Ora significa comprendere le ragioni degli altri, come avvenne negli anni novanta, prima di una nuova profonda demonizzazione dell’avversario politico, spesso coincidente con la destra. Le dicotomie fratricide restano ricorrenti, basta rievocare quella degli ultimi vent’anni con il duello tra garantisti e giustizialisti».

Il discorso di Moro ha una chiara visione cristiana contro le epurazioni, ma può anche essere collegata alla testimonianza Gaetano Rasi, economista e parlamentare, poi componente del cda Telecom, che in più incontri pubblici rammentò un particolare storico, ovvero che il padre dello statista, Renato Moro, dopo la nascita della Repubblica Sociale si trasferì a Salò, e lavorò nel Ministero dell’Educazione Nazionale guidato dal giurista e politico Carlo Alberto Biggini.

Una interpretazione della sensibilità di Moro anche arriva dal prof. Gaetano Piepoli: «La lezione del discorso giovanile del politico di Maglie è di “inattuale attualità” in tempi nei quali emerge una spinta alla demonizzazione dell’avversario, alla falsificazione della verità e alla strumentalizzazione per scopi di parte, per la tentazione di voler stravincere in tutto». «La distanza dall’idea di vendetta per Moro ha un senso innanzitutto sul crinale della storia del mondo, penso per esempio alla tragedia della Palestina». «La memoria di Renato Moro? Ho rintracciato un necrologio della famiglia per il fratello Alberto, magistrato antifascista e amico di Michele Cifarelli. In quel testo la famiglia richiama la dolorosa assenza del padre, rimasto nell’Italia del Nord, e all’oscuro della morte del proprio figlio», aggiunge Piepoli. «Un 2 giugno con le parole di Moro è una ricorrenza unificante, e il messaggio pacificatore dello statista incontra la sollecitazione operosa svolta in questi mesi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal premier Mario Draghi, per costruire un idem sentire “de re-pubblica”», conclude l’accademico barese.