Coronavirus, in Puglia 250 nuovi casi su 7834 tamponi. 10 decessi, nel Barese «dati da zona bianca»

Nelle ultime 24 ore in Puglia si sono registrati 250 nuovi casi di Coronavirus, secondo quanto riportato nel consueto bollettino epidemiologico diffuso dalla regione, su 7834 tamponi analizzati. Il tasso di positività è del 3,1%. Sono stati registrati 10 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 51 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (40), Brindisi (49), Lecce (47), Bat (46), Taranto (13), a cui si aggiungono 1 caso di residenti fuori regione e 3 di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri il numero continua a calare: sono 722 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 767). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 216.803 rispetto ai 215.307 di ieri. Continua ad andare giù il numero dei casi attualmente positivi, 26.629, in discesa rispetto ai 27.885 di ieri.

NEL BARESE -39% DI CASI: DATI DA ZONA BIANCA - La provincia di Bari ha dati da «zona bianca», dal 17 al 23 maggio, infatti, sono stati registrati 41,5 nuovi casi Covid ogni 100mila residenti, il limite fissato è di 50 ogni 100mila. La discesa dei nuovi contagi continua, facendo segnare -39,1% rispetto ai sette giorni precedenti. In otto Comuni si registrano zero casi, Bari si attesta ad un tasso per 100mila abitanti di 34,6, sensibilmente inferiore al dato complessivo. Sul fronte della campagna vaccinale, nell’ultima settimana, grazie a oltre 82mila iniezioni di vaccino, è stato sfiorato il tetto delle 750mila dosi complessive somministrate in tutti i centri vaccinali del territorio. La copertura vaccinale ha raggiunto almeno con una dose più di quattro cittadini su dieci, esattamente il 41% della popolazione e il 45% dei residenti nella città di Bari. Le categorie prioritarie hanno ricevuto un livello di protezione consistente: il 91% degli ultraottantenni ha già avuto almeno una dose di vaccino (l'80% anche la seconda), al pari del 90% dei 70-79enni e all’84% dei 60-69enni. Tra le classi d’età inferiori, il 52% dei 50-59enni ha già fatto la prima dose di vaccino, così come il 28% degli over 40.