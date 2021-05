Covid Puglia, su 9289 tamponi 314 positivi, positività al 3,4%: 28 i morti. Vaccini, usato il 95,9% delle dosi

BARI - Sale leggermente il numero dei tamponi e dei contagi in Puglia, oggi martedì 25 maggio 2021 in Puglia, sono stati registrati 9.289 tamponi per l'infezione da Covid e sono stati registrati 314 casi positivi: 113 in provincia di Bari, 51 in provincia di Brindisi, 54 nella provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 50 in provincia di Lecce, 31 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. Il tasso di positività si attesta attorno al 3,4%

Sono stati registrati 28 decessi: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.452.254 test. Mentre 212.082 sono i pazienti guariti e 30.633 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 249.143, al momento sono 29.786 le persone in isolamento domiciliare e 847 i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere pugliesi.