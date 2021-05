Coronavirus in Puglia, calano i contagi: su 6377 tamponi 274 positivi, tasso al 4,3%. Ma salgono i decessi: 20

BARI - Continuano a calare i contagi da coronavirus in Puglia: oggi domenica 23 maggio su 6.377 tamponi, sono stati registrati 274 casi positivi: 80 in provincia di Bari, 29 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 58 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce,12 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. Il tasso di positività si attesta al 4,3%.

Sono stati registrati 20 decessi: 4 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 13 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.438.845 test. Mentre 209.640 sono i pazienti guariti e 32.729 sono i casi attualmente positivi. Le persone in isolamento domiciliare sono 31.796 mentre calano i ricoveri negli ospedali: 933 i pazienti ricoverati.