Agricoltura biologica, Amati: «Imbroglio paragonarla a stregoneria della biodinamica»

BARI - «Spero che alla Camera si modifichi il disegno di legge approvato ieri al Senato, perché i metodi magici e gli animali sacrificati per stregoneria rischiano di entrare nei nostri campi e sottrarre risorse e attenzione all’agricoltura biologica e alle tecniche serie di produzione agricola», così in un post pubblicato su Facebook commenta la decisione dei senatori in ambito agroalimentare.

«Come si può attribuire fondamento razionale e scientifico ad astruse teorie esoteriche che prevedono l’uso di fertilizzanti a base di corna di vacca segate e riempite di liquami o vesciche di cervi maschi riempite di fiori di achillea, sotterrate in autunno e dissotterrate nel periodo di Pasqua?», conclude.