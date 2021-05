Aidp Puglia, Amendolito rieletto presidente

Bari - L’assemblea regionale dell’Aidp, Associazione italiana per la direzione del personale, riunitasi per il rinnovo della presidenza e del consiglio direttivo, ha unanimemente rieletto al vertice della Sezione Puglia, per il triennio 2021-2024 l’avvocato barese Francesco Amendolito. Cinquantasei anni, giuslavorista, docente di Diritto del Lavoro all’Università

LUM e consulente per la gestione delle risorse umane e relazioni sindacali, Amendolito è altresì direttore scientifico del Master

Universitario di I livello in HR Management ed organizzazione aziendale della LUM School of Management patrocinato dalla stessa Aidp.

Il neo eletto presidente ha condiviso il programma per il prossimo mandato proponendo una maggiore sinergia tra i membri della sezione in termini di conoscenze e competenze da mettere in rete anche a beneficio delle altre associazioni professionali, delle organizzazioni sindacali, di Confindustria regionale, nonché delle istituzioni. Ha auspicato in particolare, una più intensa collaborazione con il sistema dell’Università e della Pubblica Amministrazione in generale e, infine, proposto iniziative rivolte alla internazionalizzazione della rete soprattutto nell’area del Mediterraneo. «Sono fiero ed orgoglioso – commenta Amendolito - dell’attestazione di stima ricevuta da tutti gli amici e colleghi nella consapevolezza dell’importante impegno che io e l’intero direttivo dovremo affrontare. L’ambizioso obbiettivo è, soprattutto, quello di valorizzare sempre più la professionalità, il ruolo e il peso dell’HR Manager nelle aziende, nelle istituzioni e nella Società in un momento di assoluta necessità di cambiamento delle organizzazioni aziendali di fronte alla crisi economica e pandemica. Perché l’Aidp possa essere sempre più un network di professionisti, una Comunità di colleghi e amici, un patrimonio di competenze nell’ambito della “Risorsa Umana” intesa come Persona da valorizzare per svilupparne capacità, risultati, talenti, progetti e sogni a supporto delle organizzazioni pubbliche e private del nostro territorio. Perché una nuova organizzazione e gestione del Capitale umano rappresenta ineluttabilmente una fonte di vantaggio competitivo per le aziende».

Ad accompagnare Amendolito in questo nuovo percorso sono stati eletti componenti del consiglio direttivo regionale Francesco Cautillo (HR Director del Gruppo SOA), con l’incarico di vice presidente, Donato Madaro (Direttore Area Risorse Umane IRCCSS Giovanni Paolo II) nominato anche lui vice presidente, Damiano Gianturco (HR Business Partner EMEA/S Vestas) riconfermato segretario, Marco Scippa (Group HR Director Angel Company), Donatella Ontario (Senior HR Site Leader at GE Avio Areo), Tiziana Giove (Recruiting & Talent Acquisition Manager Exprivia SpA), Milena Mele (HR Manager Happy Network), tesoriere,

Eliseo Giannoccaro (Head of Talent Acquisition Borgo Egnatia). letti nel Collegio dei Revisori Alessandro Tortelli (Studio Tortelli), presidente, Gino Cisternino (HR Temporary Manager – già direttore del Personale AMIU Puglia) e Gabriele Di Gennaro (HR Business Partner MD SpA).