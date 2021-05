Coronavirus, in Puglia continuano a scendere i contagi: 145 su 4330 test (3,3%). 21 morti. Vaccini, adesioni per 48 e 49enni: 22mila in fila. A giugno 1,5 mln di dosi

Sono 145 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 4330 test, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico relativo a ieri, domenica 16 maggio. Si contano anche, purtroppo, 21 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è del 3,3%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 23 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (33), Brindisi (23), Lecce (52), Bat (11), Taranto (3).

Sul fronte ricoveri il numero continua a restare alto: sono 1223 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 1251). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 202.584 rispetto ai 201.369 di ieri. Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi, 37.627, in discesa rispetto ai 38.718 di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.385.103 test.

VACCINI: ADESIONI PER 48ENNI E 49ENNI - Sono state aperte alle 14 le agende per le prenotazioni dei vaccini anti Covid, possono aderire i pugliesi nati dal 1973 al 1970, quindi 51enni, 50enni, 49enni e 48enni. Alle 15.15 erano già oltre 22mila le persone in «fila» per accedere al portale «lapugliativaccina» e confermare il proprio appuntamento vaccinale. Molti i cittadini che a quell'ora avevano già prenotato la vaccinazione. L’attesa, al momento, è di oltre un’ora. Ci si può prenotare anche recandosi in farmacia o chiamando il numero verde 800 713931, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

A GIUGNO IN ARRIVO 1,5 MLN DI DOSI - Delle 20 milioni di dosi di vaccini anticovid in arrivo a giugno in Italia, 1,5 milioni sono riservati alla Puglia: lo ha annunciato oggi il direttore del dipartimento Salute della Regione, Vito Montanaro, durante l'audizione in III commissione sanità convocata per fare il punto sulla campagna vaccinale e il coinvolgimento dei medici di medicina generale. Oltre la metà, circa 800mila dosi, saranno consegnate dalla Pfizer, e con queste «potranno essere incentivate le consegne ai medici di base», ha aggiunto Montanaro.