Coronavirus, in Puglia 554 nuovi casi su 9mila test (6%). Altre 31 vittime. Superata quota 1,7 milioni di vaccini

Sono 554 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 9160 test, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 31 decessi: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 5 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è del 6%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 141 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (101), Brindisi (45), Lecce (105), Bat (74), Taranto (89). A questi vanno sommati 2 casi di residenti fuori regione e 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri il numero continua a restare alto: sono 1383 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 1476). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 198.273 rispetto ai 196.496 di ieri. Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi, 40.295, in discesa rispetto ai 41.549 di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.354.067 test.

REGIONE SUPERA 1,7 MILIONI DI VACCINI - In Puglia è stato superato il tetto di 1,7 milioni di somministrazioni: ad oggi sono state consegnate 1.905.525 dosi di vaccini anti Covid e 1.722.278 sono quelle inoculate. Nel dettaglio, sono 1.212.212 le prime dosi e 510.066 seconde dosi. La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 30.66%, mentre il 12.9 % ha ricevuto anche la seconda dose.

In Puglia la percentuale di popolazione che ha effettuato il ciclo completo di vaccinazione (prima e seconda dose) è pari al 13,1% (oltre il 30% calcolando solo la prima dose). E’ quanto emerge dal report settimanale della fondazione Gimbe sulla campagna vaccinale. La percentuale di over 80 che ha effettuato il ciclo completo è pari al 76,3% a cui aggiungere un ulteriore 16,4% solo con prima dose (92,7%); la percentuale di 70-79enni che ha effettuato il ciclo completo è pari al 17,6% a cui aggiungere un ulteriore 65% solo con prima dose; la percentuale di popolazione tra 60 e 69 anni che ha effettuato il ciclo completo è pari al 13,1% a cui aggiungere un ulteriore 39,5% solo con prima dose. Infine, la percentuale di dosi somministrate su dosi consegnate per Astrazeneca è pari a 92,8%.

CALO SETTIMANALE CASI DEL 26,3% - In Puglia i nuovi contagi settimanali sono diminuiti del 26,3%, e i casi attualmente positivi per 100mila abitanti sono passati da 1.179 a 1.080: sono i due parametri, calcolati nel report settimanale dalla fondazione Gimbe, che confermano quanto la terza ondata di contagi sia in fase calante. Il monitoraggio riguarda la settimana dal 5 all’11 maggio. Il dato più positivo riguarda proprio la forte riduzione di nuovi casi settimanali rispetto ai sette giorni precedenti: nella settimana dal 28 al 4 maggio, infatti, il calo era stato del 14,8%, mentre questa volta è passato al 26,3%. Sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (36%) e terapia intensiva (29%) occupati da pazienti positivi al Coronavirus.