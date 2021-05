Coronavirus, in Puglia 646 casi su 8mila test (7,4%). Altre 25 vittime Il 96% degli over 90 ha ricevuto prima dose vaccino

Sono 646 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 8.631 test, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 25 decessi: 2 in provincia di Bari, 7 in provincia di Brindisi, 9 in provincia BAT, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Il tasso di positività è del 7,4%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 229 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (130), Brindisi (31), Lecce (80), Bat (108), Taranto (64). A questi vanno sommati 3 casi di residenti fuori regione e 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri il numero continua a restare alto: sono 1666 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 1659). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 192.246 rispetto ai 191.583 di ieri. Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi, 44.338, in lieve discesa rispetto ai 44.380 di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.317.514 test.

VACCINI: IL 96% DEGLI OVER 90 HA RICEVUTO LA PRIMA DOSE - La Puglia ha vaccinato 44.210 over 90 su 45.902 residenti (96,3%) e 202.418 anziani tra 80 e 89 anni su 222.224 (91,09%). E’ quanto emerge dall’analisi del report ministeriale aggiornato a questa mattina alle 6: ha quindi raggiunto l’obiettivo del 95%, fissato dalla struttura commissariale nazionale, per gli over 90. Entro il 31 maggio dovrà raggiungere lo stesso target nella fascia 80-89. Da domani, inoltre, sarà possibile la prenotazione per gli over 60 che non abbiano ancora confermato l’adesione alla campagna vaccinale, mentre le Asl provvederanno ad una recall tra gli over 80.