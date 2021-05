Coronavirus, in Puglia 870 nuovi casi su quasi 12mila test (7,4%). 20 decessi, calano i ricoveri

Sono 870 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 11.686 test, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 20 decessi: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è del 7,4%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 221 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (163), Brindisi (95), Lecce (172), Bat (100), Taranto (117). A questi vanno sommati 3 casi di residenti fuori regione e 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri il numero continua a restare alto: sono 1685 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 1714). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 190.368 rispetto ai 188.680 di ieri. Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi, 44.637, in lieve discesa rispetto ai 45.475 di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.297.340 test.

ASL BARI, DECISO CALO CONTAGI E PIU' VACCINAZIONI - La curva dei nuovi contagi nel territorio provinciale di Bari è «decisamente in fase discendente». Lo comunica l’Asl Bari precisando che la diminuzione dei casi complessivi si conferma per la quarta settimana consecutiva. Nel periodo 26 aprile-2 maggio le nuove positività sono «crollate a 1.800 casi, con un tasso settimanale per 100mila abitanti diminuito sino a quota 146,3». La città di Bari, in particolare, nell’ultima settimana ha visto «dimezzarsi sia il numero di nuovi casi (347) sia, conseguentemente, il tasso per 100mila abitanti ridotto a 110,1».

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, al 6 maggio risultano complessivamente somministrati nei centri vaccinali del territorio provinciale oltre 492mila vaccini, con una copertura assicurata con almeno la prima dose al 28 per cento della popolazione residente. «Ottime» le percentuali di copertura vaccinale raggiunte per le categorie prioritarie: l’86 per cento degli ultraottantenni è stato immunizzato con la prima dose, e il 67% anche con la seconda; mentre nella fascia d’età 79-70 anni l’81 per cento ha già ricevuto una dose di vaccino e il 45% tra i 60-69enni. Risultati ottenuti grazie alla forte accelerazione impressa segnatamente nell’ultima settimana, in cui sono state eseguite più di 78mila vaccinazioni.

280 OPERATORI SANITARI ANCORA NON VACCINATI - Sono almeno 280 gli operatori sanitari pugliesi non vaccinati contro il Covid, tra medici, infermieri, Oss e altre figure professionali di ospedali pubblici e privati, ma il numero è per difetto perché all’appello mancano ancora i dati delle Asl Lecce, del Policlinico di Bari, degli Ospedali Riuniti di Foggia, del "Miulli» di Acquaviva delle Fonti e della «Pia Fondazione Panico». E’ quanto emerso questa mattina durante un’audizione in III commissione consiliare per fare il punto su quanti dipendenti sanitari hanno rifiutato il vaccino. Nell’Asl Bari non è vaccinato l’1,024% del personale medico e lo 0,31% di quello infermieristico e altri operatori, complessivamente 115, di questi 16 non avrebbero una giustificazione valida. Sono in fase di adozione provvedimenti di ricollocamento in altri servizi o sanzionatori. Nell’Asl Bat il 99% dei dipendenti ha aderito alla campagna, sono 13 i non vaccinati: 2 con problemi sanitari, 10 ricollocati d’ufficio in ambienti compatibili col rischio, un provvedimento disciplinare avviato. Nell’Asl Brindisi, su 4mila dipendenti 50 non vaccinati ma di questi solo 9 hanno rifiutato la dose: 2 medici messi in ferie forzate, 7 infermieri ed Oss. Nell’Asl Foggia su 301 dipendenti sanitari, 35 non sono stati sottoposti a vaccinazione: 28 in malattia lunga o aspettativa o già positivi covid o per altre ragioni sanitarie, 7 lo hanno rifiutato (1 medico, 1 ostetrica, 5 infermieri). Nell’Asl Taranto sono 54 i dipendenti non vaccinati per rifiuto: 1 medico, 28 infermieri, 4 Oss. Nella Casa di Cura Salus su 150 dipendenti e collaboratori, 5 non vaccinati. Nella Casa Sollievo della Sofferenza sarebbero 77 i dipendenti non vaccinati: 8 medici su 509, 44 infermieri su 1.241, 11 Oss su 298, 9 altre professioni sanitarie su 1.285, 5 biologi su 79.