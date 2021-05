Coronavirus, in Puglia 877 nuovi casi su quasi 12mila test (7,3%). Altri 27 decessi, continua il calo dei contagi

Sono 877 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 11.893 test, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 27 decessi: 4 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è del 7,3%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 253 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (115), Brindisi (96), Lecce (203), Bat (89), Taranto (123). A questi vanno sommati 2 casi di residenti fuori regione.

Sul fronte ricoveri il numero continua a restare alto: sono 1714 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 1742). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 188.680 rispetto ai 186.819 di ieri. Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi, 45.475, in lieve discesa rispetto ai 46.486 di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.285.654 test.

CONTAGI IN CALO DEL 14,8% - Nuovi contagi in diminuzione del 14,8% e casi attualmente positivi per 100mila abitanti passati da 1.231 a 1.179: sono i due parametri, calcolati nel report settimanale dalla fondazione Gimbe, che confermano che la terza ondata di contagi Covid-19 in Puglia è nella sua fase di esaurimento. Il monitoraggio riguarda la settimana dal 28 aprile al 4 maggio, il dato più positivo riguarda proprio la forte riduzione di nuovi casi settimanali rispetto a sette giorni prima: nella settimana dal 21 al 27 aprile il calo era stato del 7,8%, questa volta si è quasi raddoppiato. Ancora sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (42%) e terapia intensiva (34%) occupati da pazienti positivi al Coronavirus, ma anche questi dati sono in miglioramento rispetto alla settimana scorsa.