Puglia, il 26,3% dei residenti ha ricevuto prima dose vaccino

Al 5 maggio, in Puglia la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 9,5%, sale al 26,3% se si calcola coloro che hanno ricevuto solamente la prima dose di vaccino anti Covid. E’ quanto emerge dal rapporto settimanale della fondazione Gimbe. Tra gli over 80 è stato quasi raggiunto il target: il 66,3% ha completato il ciclo vaccinale ma il 90,3% ha ricevuto almeno una dose, entrambi i dati sopra la media nazionale. Per quanto riguarda, invece, la fascia 70-79 anni, solo il 7,8% è stato immunizzato, il 74,7% ha ottenuto la prima dose. La Puglia risulta essere più indietro nella campagna vaccinale nella fascia di età 60-69 anni: solamente il 37,1% ha ricevuto la prima dose di vaccino, sotto la media nazionale, l’8,2% ha completato il ciclo ma in questo gruppo rientrano anche molti operatori sanitari vaccinati durante la «fase 1».