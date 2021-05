Coronavirus, in Puglia 1028 nuovi casi su 13mila test (7,4%). 34 decessi. Calano ricoveri in terapia intensiva

Sono 1028 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 13.803 test, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 34 decessi: 7 in provincia di Bari, 9 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è del 7,4%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 317 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (89), Brindisi (105), Lecce (196), Bat (140), Taranto (169). A questi vanno sommati 8 casi di residenti fuori regione, e 4 casi di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri il numero continua a restare alto: sono 1782 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 1812). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 185.526 rispetto ai 184.129 di ieri. Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi, 46.620, in lieve discesa rispetto ai 47.023 di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.261.410 test.

-4% OCCUPAZIONE POSTI LETTO IN INTENSIVA - E’ ancora sopra la soglia critica ma l'occupazione dei posti letto Covid nelle Terapie intensive della Puglia è in sensibile calo: dal 39% registrato il primo maggio, è scesa al 35% (cinque punti sopra il limite fissato dal ministero della Salute). Più stabile la situazione nei reparti di Pneumologia e Malattie infettive, dove da una settimana, dal 29 aprile scorso, il tasso di occupazione dei posti letto oscilla tra il 44 e il 43% attuale.